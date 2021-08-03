Катував та вбивав: до суду передали справу найжорстокішого ватажка «ДНР»
Справу Ігоря Безлера, який, на думку офіцера оперативного резерву, військового експерта і письменника Олександра Суркова міг стати найстрашнішим з польових командирів на посаді «голови ДНР», передано до суду.
Як повідомляють в Службі безпеки України, досудове розслідування кримінального провадження завершено.
«У червні 2014 року він був ватажком одного з незаконних збройних формувань так званої „ДНР“ у місті Горлівка. На Донбасі громадянин РФ займався тортурами і вбивствами. За скоєння особливо тяжких злочинів Безлеру загрожує довічне позбавлення волі», — йдеться у повідомленні.
У спецслужбі, зокрема, згадують про два епізоди «бойового шляху» Ігоря Безлера та його поплічників. Перший — викрадення та катування місцевого підприємця з подальшим вбивством бізнесмена. Другий — викрадення рядового одного з батальйонів патрульної служби міліції влітку 2014 року, яке завершилося також, як і у попередньому випадку.
Ексклюзивне інтерв'ю з Олександром Сурковим про війну на Донбасі, ватажків бойовиків Безлера і Гіркіна, а також про роль Росії, читайте на сайті «ФАКТІВ».
Фото зі сторінки СБУ в соцмережах.325
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter