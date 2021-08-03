Масштабна пожежа у житловому будинку в Запоріжжі: названа можлива причина

Невдовзі після масштабної пожежі у передмісті Одеси, де горіли склади великої мережі супермаркетів, НП сталася і у Запоріжжі — загорівся дах житлового будинку.

Як повідомили в обласній поліції, про пожежу повідомили близько десятої вечора у понеділок, 2 серпня. Горів дах чотириповерхового будинку по вулиці Сержанта Медведєва. Площа пожежі склала близько 450 квадратних метрів.

Фото ГУНП в Запорізькій області

«Попередньо встановлено, що підприємство-підрядник проводило ремонтні роботи на даху будинку. За даним фактом порушено провадження за ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) КК України», — відзначали у поліції і додавали, що постраждали під час пожежі не було.

Тим часом сайт міста Запоріжжя повідомив, що близько опівночі до місця НП приїжджала бригада швидкої допомоги — медики наділи кисневу маску на одного з рятувальників і відвезли його в 5-у міськлікарню. За попередніми даними, він надихався димом.

В обласній адміністрації не виключили, що причиною загоряння міг стати витік газу — на даху у ремонтників був газовий балон. Жителів тимчасово переселяють в гуртожиток педколеджу у Хортицькому районі.

Фото ГУНП в Запорізькій області

А видання «В городе», посилаючись на повідомлення у соцмережах, також пише про те, що на даху могли вибухнути газові балони. Жителі Запоріжжя чули відповідний звук, а в одному з районів «тряслися балкони». Стверджується, що запах гару поширився районом, а саму пожежу було видно з іншого берега річки.

Раніше у Києві у торговому центрі «Піраміда» на масиві Позняки сталося коротке замикання у промисловому кондиціонері — це призвело до серйозного задимлення, а саму пожежу загасили ще до приїзду рятувальників.

Фото ГУНП у Запорізькій області.

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