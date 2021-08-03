Якщо у Києві п'яний чоловік навмисне вистрілив у молодшого брата, то в Обухівському районі під «дружній» вогонь потрапили родичі молодика, яких він покликав на допомогу.

Як повідомляють у ГУНП в Київській області, інцидент стався у Василькові. Ця історія почалася з конфлікту в одному з нічних закладів міста, де зчепилися двоє хлопців. Один з них подзвонив родичам і поскаржився, що його б'ють та ображають. До нього на допомогу приїхали батьки та брат.

В ході з'ясування стосунків один з відвідувачів закладу бризнув з газового балончика у брата 27-річного хлопця, який викликав підмогу.

Фото ГУНП у Київській області

«Обурившись поведінкою нахаби і прагнучи вже заступитися за брата, хлопець дістав з автомобіля пістолет і почав стріляти у натовп. Однак в результаті стрілянини поранення отримали батьки хулігана і ще двоє присутніх», — додали в поліції.

Фото ГУНП у Київській області

Стрілка затримали, йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від трьох до семи років. Запобіжний захід для затриманого обере суд.

Раніше у Солом'янському районі столиці чоловік кілька разів вистрілив в іншого, а потім разом з пораненим закрився у квартирі. Пізніше він здався поліцейським. У квартирі виявили потерпілого з пораненням ноги.

Фото ГУНП в Київській області.

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