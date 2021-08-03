В Одесі — автоматна стрілянина, є вбитий

В Одесі, де нещодавно під час навчальних стрільб поранення отримав поліцейський, вдень у вівторок, 3 серпня, біля великого житлового комплексу у Малиновському районі пролунала автоматна черга.

Невідомий зловмисник тяжко поранив чоловіка з вогнепальної зброї, після чого моментально зник з місця злочину на автомобілі Mercedes сірого кольору.

За словами очевидців, чоловік спокійно йшов двором (НП сталася за адресою вул. Маршала Малинового, 53), поки не побачив озброєного зловмисника. Найімовірніше, найманого кілера, який відкрив стрілянину.

Потерпілого шпиталізували, проте врятувати його не вдалося: поранення виявилися смертельними.

Цю інформацію підтвердили у поліції, уточнивши, що у місті введена спеціальна поліцейська операція «Сирена». Правоохоронці розшукують сріблястий Mercedes з держномером СВ 1413 КС.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Розглядається кілька версій злочину, розпочато кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство».

Фото ГУНП в Одеській області

За офіційно непідтвердженою інформацією, вбитий — фігурант кримінальної справи про вимагання. Його замовили представникам одного з етнічних ОЗУ.

Раніше під Києвом поліція затримала 27-річного хлопця, який у ході конфлікту відкрив вогонь по натовпу, поранивши чотирьох людей, у тому числі й своїх батьків.

Фото ГУНП в Одеській області.

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