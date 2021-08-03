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Події

Розстріл в Одесі: момент вбивства зняли на відео (18+)

18:31 3 серпня 2021
поліція Одеси

З'явилося автоматної відео стрілянини в Одесі, жертвою якої став чоловік. У місті введено план «Сирена», шукають сріблястий Mercedes на евробляхах СВ1413КС.

Кадри з місця інциденту виклав місцевий Telegram-канал.

За даними джерела каналу, стрілець міг пересісти на інший Mercedes — вже з номером ВН9679ОО.

Відзначимо, що за офіційно не підтвердженою інформацією, вбитий є фігурантом кримінальної справи про вимагання. Його «замовили» представникам однієї з етнічних ОЗУ.

Нагадаємо, в середині липня в Одесі чеченці відкривали вогонь з автомата посеред автомагістралі, тоді теж вводили план «Перехоплення».

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