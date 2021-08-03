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Події

Шишова не змогли вивезти з України, тому вбили тут, — блогер

20:21 3 серпня 2021
Віталій Шишов

Тіло глави «Білоруського будинку в Україні» Віталія Шишова могли підкинути в парк в Києві вже після завершення пошуків, адже напередодні волонтери, поліція, кінологи з собаками прочесали всю цю місцевість, включаючи і ту ділянку, де було знайдено тіло. Про це в коментарі виданню «ГОРДОН» висловила білоруський блогер Тетяна Мартинова.

Вона вважає, що викрадачі Шишова могли отримати наказ вивезти його в Білорусь, а коли зрозуміли, що не зможуть зробити це, вбили.

«Деякий час тому „ябацьківські“, тертелевські та інші причетні хлопці заявляли, що будуть активістів ліквідувати. Потім було безліч вкидань про підготовку ліквідаційних команд, які з-за кордону будуть привозити білорусів, хоч у валізі, хоч в багажник», — розповіла Мартинова.

За її словами, приблизно тиждень тому представники діаспори отримали інформацію, що це не фейк, і сам Віталій особисто попереджав людей, щоб були дуже обережні.

«Але так вийшло, що всіх попереджав, а сам робив пробіжки на самоті в лісосмузі», — констатувала активістка.

Напередодні загибелі Шишов поводився, як і зазвичай — зокрема, брав участь в ході до білоруського посольства.

Нагадаємо, народний депутат Ірина Геращенко вважає трагедію ганьбою для українських спецслужб.

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