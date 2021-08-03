Кримінальник підпалив кафе в Києві, тому що йому не сподобалося обслуговування

У Києві, де недавно горів торговий центр, пожежу вирішив влаштувати відвідувач кафе, якому нібито не сподобалося обслуговування. Інцидент стався 3 серпня по вулиці Шолом Алейхема, повідомили в поліції Києва.

Коли на місце інциденту виїхали екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій і медики, палія виявили … неподалік від місця загоряння.

затриманий зловмисник

«Зловмисник пояснив, що йому не сподобалося обслуговування в кафе, і він вирішив помститися: розбив вікно, вилив всередину запальну суміш і запалив її. В результаті пожежі пошкоджено інтер'єр залу. З місця події ми вилучили пластикову пляшку, яку направили на проведення експертизи», — заявив слідчий Деснянського управління поліції Олександр Кокідько.

Палієм виявився раніше не судимий 35-річний киянин, якого затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Як виявилося, на момент вчинення правопорушення чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Рівень алкоголю в його крові становив 1,6 проміле.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 194 («Умисне знищення або пошкодження майна») Кримінального кодексу України. Тепер йому загрожує до десяти років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше в Києві хлопець кинув «коктейль Молотова» в тролейбус. Тоді серйозно постраждала одна з пасажирок. Дії палія кваліфікували як замах на вбивство двох і більше людей і навмисний підпал. А в кінці липня озброєна жінка пограбувала відділення Укрсиббанку по вулиці Автозаводській, 99 в Оболонському районі, кинувши туди коктейль Молотова.

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