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Події

Вбивство в Одесі: виявлено автомобіль кілера, пошук стрільця триває

22:54 3 серпня 2021
На місці злочину

У кінці дня у вівторок, 3 серпня, в Одесі виявлено автомобіль, на якому зник кілер, який застрелив чоловіка на вулиці Маршала Малиновського.

Правоохоронці ніякої офіційної інформації не дають. Як стало відомо «ФАКТАМ», Mersedes, на якому зник місця злочину «стрілок», поліція виявила неподалік від будинку № 47/3 по вулиці Академіка Філатова. Це в тому ж житловому масиві «Черемушки», буквально в декількох кварталах від місця вбивства. Більш того, практично навпроти регіонального управління поліції охорони. У салоні авто, яке кинув зловмисник, пересівши тут на інший автомобіль, знайшли знаряддя злочину.

З'ясувалося, що загиблий і підозрюваний — представники азербайджанської діаспори.

Застрелений — Лачін Мамедов, якому, за попередніми даними, близько 30 років. Він протягом півроку орендував квартиру в одному з будинків сучасного ЖК «Нові Черемушки» по вулиці Маршала Малиновського № № 53−55. Там проживав разом з дружиною і двома малолітніми дітьми. Саме у дворі цього комплексу і сталася трагедія.

За однією з версій, загиблий входив в етнічну кримінальне угрупування, за іншою — був потерпілим у справі про вимагання.

Поліцейська спецоперація з пошуку вбивці триває.

Нагадаємо, вбивство в Одесі потрапило на відео.

Фото поліції

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