У Києві знешкодили банду офіціантів, яка зухвало грабувала іноземців

У Києві, де нещодавно затримали жінку, яка намагалася пограбувати банк, під варту відправили членів банди, що влаштовувала напади на іноземців.

Як повідомляють у Київській міській прокуратурі, два місяці за гратами — такий запобіжний захід обрав суд дев'ятьом членам угруповання.

Четверо з них не зможуть вийти під заставу, двом надана можливість внесли заставу у розмірі 190 тисяч гривень, ще трьом — у розмірі мільйона гривень.

У прокуратурі нагадали, що столичні правоохоронці знешкодили злочинну групу, що діяла на території трьох розважальних закладів у центрі Києва.

«Серед членів групи були офіціанти, які надавали іноземним громадянам рахунки із сумами, завищеними у 5 — 10 разів. У разі відмови іноземців запрошували в кімнату адміністратора, де, застосовуючи насильство і психологічний тиск, примушували сплачувати рахунки, а у разі відмови силою відбирали кошти, мобільні телефони та цінності», — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, учасники групи можуть бути причетними до скоєння майже 150 нападів на іноземних громадян з початку 2020 року.

Раніше у столичній поліції повідомляли про розшук чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні ювелірного магазину. Київський ювелірний завод пропонував 100 тисяч гривень за будь-яку інформацію, що має відношення до пограбування.

Ексклюзивний матеріал «Справа банди колишнього інструктора СБУ Сенсея: знімали тортури на відео і викладали у Telegram» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки Київської міської прокуратури у соціальних мережах.

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