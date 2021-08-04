Дочку екс-чиновника часів Януковича обікрали на мільйони: ЗМІ дізналися неофіційні подробиці

У Києві, де раніше затримали банду офіціантів, обікрали квартиру дочки екс-керівника Служби зовнішньої розвідки України Григорія Ілляшова. Це сталося в елітному ЖК «Новопечерські Липки», повідомляє OBOZREVATEL.

32-річна Дарина виявила, що її квартира зламана, тільки через кілька днів. Зловмисники викрали близько 100 тис. доларів і 5 тис. євро, що становить приблизно 2,8 млн грн. Джерело видання повідомляє, що викрадені також дорогі годинники та ювелірні вироби. «До того ж суму вкраденої готівки зменшили, щоб» не виникало зайвих питань «, — додав він.

Григорій Ілляшов служив в КДБ СРСР і СБУ, був нардепом від Партії Регіонів. Чотири роки до Революції Гідності керував Службою зовнішньої розвідки України. У лютому 2014 року його зняли указом в.о. президента Олександра Турчинова. На думку журналіста Юрія Бутусова, Ілляшов не інформував керівництво України про загрозу вторгнення РФ.

Дарина — дочка Ілляшова від першого шлюбу. Його другий шлюб — з екс-міністром юстиції Оленою Лукаш. Зараз Ілляшов імовірно ховається в Росії.

За даними джерела, вартість квартири дочки Ілляшова в «Новопечерських Липках» становить близько мільйона доларів.

Раніше в Києві зухвало пограбували ювелірний магазин — за інформацію про нальотчиків пообіцяли нагороду.

Фото: УНІАН

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