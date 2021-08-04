Колишній учасник АТО загрожує підірвати гранату в будівлі Кабміну: онлайн-трансляція

У середу, 4 серпня, в Києві, де раніше обстріляли поліцейських, в будівлю Кабінету міністрів України увірвався чоловік з гранатою. Про це повідомляє Telegram-канал Pavlovsky News.

Чоловік висмикнув чеку і загрожує підірвати себе. Його намагаються заспокоїти, на місце події виїхали правоохоронці. О 13:00 в будівлі має відбутися засідання Кабміну.

Онлайн-трансляція з міста подій:

Депутат Ірпінської ради Антон Головенко заявив, що ця людина — ветеран і інвалід війни. МВС повідомляє про проведення спеоперації. Поки с чоловіком ведуть переговори.

«Я живим не піду звідси, нехай я сяду на десять років», — заявив зловмисник.

Відео з місця події (18+)

У коментарі деякі користувачі співчувають чоловікові: «Господи. Душа болить за народ, за себе, дітей. Що творять влади, доводять до крайності, «Довели народ. І не дивуйтеся, що скоро з вилами підуть і у кого що в будинку є з засобів захисту».

Раніше повідомлялося, що в Маріуполі з психлікарні втік чоловік, який захоплював заручників у банку.

723

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter