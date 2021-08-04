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Масштабна пожежа в Києві: горять склади на Куренівці

15:24 4 серпня 2021
Масштабна пожежа в Києві: горять склади на Куренівці

У Києві виникла масштабна пожежа в складських приміщеннях на Куренівці (Оболонський район). Telegram-канал ДТП.kiev.ua опублікував перші фото з місця інциденту.

У прес-службі столичного управління ГСЧС України в Києві уточнили, що загоряння сталося на вулиці Куренівській, 21 в одноповерховому недіючому складському приміщенні розміром 45×12 метрів, локалізація пожежі відбувається на площі 1200 кв.м.

Як виявилося, об'єкт перебував в стані реконструкції, при цьому протипожежні гідранти на території об'єкта були відсутні, а найближчий працюючий гідрант знаходиться на відстані 400 метрів від місця пожежі.

Для гасіння пожежі ГСЧС залучила 16 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 85 чоловік особового складу.

Нагадаємо, 1 серпня під Одесою горіли склади великої мережі супермаркетів. Вогонь охопив понад 10 тисяч квадратних метрів при загальній площі триповерхових складів понад 37 тисяч квадратних метрів. А в червні загоряння виникло на складах з будматеріалами в Чугуєві під Харковом.

Фото ГУ ДСНС в Києві

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