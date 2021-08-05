Нова смерть на відомому курорті: в Кирилівці на пляжі потонув відпочивальник

У середу, 4 серпня, на Азовському морі в районі пляжу одної з баз відпочинку курорту Кирилівка знову сталася трагедія на воді — потонув 47-річний чоловік. Про це повідомляє прес-служба ГУ ГСЧС в Запорізькій області.

Очевидці стверджують, що чоловік пішов купатися в море та зник. Відпочиваючі витягли на берег його тіло вже без ознак життя. Загиблим виявився 47-річний житель Дніпропетровської області.

Раніше повідомлялося, що під Одесою на популярному чорноморському курорті в Затоці разом потонули двоє жителів Черкас: 49-річний батько та 13-річний син. Тіло хлопчика шукали цілу добу. Раніше на Львівщині 22-річна дівчина потонула під час купання в озері разом з подругами.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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