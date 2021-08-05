Назвався поліцейським і зґвалтував 14-річну дівчину: в Сумській області судитимуть 24-річного чоловіка

Сумська обласна прокуратура, яка раніше завела справу на фотографа-педофіла, направила до суду обвинувальний акт щодо 24-річного чоловіка, який зґвалтував 14-річну дівчину. Про це повідомляє прес-служба відомства.

В одному з селищ міського типу Сумської області обвинувачений побачив у вечірній час в покинутій будівлі групу неповнолітніх. Чоловік підійшов до них і представився співробітником поліції, потім наказав вийти з будівлі. Діти вибігли на вулицю, хлопець схопив за руку дівчину, яка виходила останньою та повів її в кімнату. Спочатку чоловік умовляв неповнолітню задовольнити його статеву пристрасть, а коли вона відмовилася — згвалтував її.

Тепер чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Нагадаємо, в Сумах чоловік двічі зґвалтував 18-річну дівчину.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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