Заманював солодощами та знімав оголеними: під Миколаєвом чоловік розбещував малолітніх дітей

Невдовзі після того, як в Одеській області обвинувальний вирок винесли чоловікові, який розбещував власних дочок, на Миколаївщині поліція затримала місцевого жителя за підозрою у подібному злочині.

Як повідомляють у ГУНП в Миколаївській області, до поліції звернулася 26-річна жителька одного з сіл Миколаївського району та заявила, що наочно знайомий їй чоловік здійснював розпусні дії відносно її 8-річної сестри.

«Зловмисник цукерками заманював жертв у нежитлові приміщення, а потім здійснював розпусні дії та фотографував оголених дітей на мобільний. Спільно з кіберполіцейськими встановлена причетність чоловіка до двох таких фактів і перевіряється — до інших аналогічних», — повідомили у поліції.

42-річному місцевому жителю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 156 (Розбещення) КК України, його відправили під варту. Санкція статті — позбавлення волі на термін до восьми років.

Раніше на Рівненщині поліцейські затримали чоловіка, який, спілкуючись з неповнолітніми дівчатками через месенджери, шантажував їх та вимагав робити порнографічні фото і відео з їхньою участю. Поліцейські під час обшуків встановили, що затриманий вів переписку з 10 неповнолітніми дівчатками.

Фото ГУНП у Миколаївській області.

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