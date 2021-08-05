Вибух у шахті на Донбасі: стало відомо про смерть шостого гірника

Кількість жертв вибуху на шахті у селищі Удачне Покровського району Донецької області, який прогримів вранці 31 липня на горизонті 815 метрів, збільшилася.

Як повідомляє керівник Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, у лікарні Краматорська повідомили про смерть ще одного шахтаря.

«О 12:20 зупинилося серце шостого шахтаря, постраждалого у результаті вибуху на шахті «Покровське», — зазначив він.

Нагадаємо, що у північному польовому конвеєрному штреку вибухнув метан. Тогда постраждали 10 гірників, яких доставили у лікарню Покровська. Невдовзі після госпіталізації один з постраждалих помер, а решта з опіками перебували у важкому стані.

Протягом декількох днів померли п'ятеро шахтарів, двоє з яких — у ніч на 5 серпня.

Нагадаємо, що навесні цього року у Добропільському районі Донецької області сталася трагедія у шахті «Білозерська» — там в результаті нещасного випадку загинув гірник.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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