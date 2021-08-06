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Події

У Києві затримано підозрюваного у замовному вбивстві в Одесі, — ЗМІ

9:58 6 серпня 2021
Пістолет-кулемет

У мережі повідомили, що громадянин Грузії Ельмураз Мамедов, якого ідентифікували як кілера, який розстріляв з пістолета-кулемета в Одесі свого тезку — 25-річного громадянина Айзербайджану Лачина Мамедова — затримали у Києві.

За інформацією телеграм-каналу «Х.я Одеса», стрілка затримали у столиці на орендованій квартирі біля клініки Амосова.

«Спалився дзвінком сім'ї у Азербайджан з українського номера. Планували його переправити до Польщі, але не вийшло. Наразі шукають водія, який допоміг втекти з місця злочину», — йдеться у повідомленні.

Посилаючись на джерело, ресурс зазначає, що причина вбивства на замовлення — гроші. Загиблий заборгував комерсанту, який працює на ринку «7-й кілометр».

«На цьому грунті стався конфлікт по телефону, в ході якого у нього (загиблого. — Авт.) запитали: „Скільки тобі років?“ Той відповів, що 25. І рівно 25 днів йому дали на повернення грошей. У підсумку прожив 24 дні, а на 25-й був застрелений», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Одеській поліції, що встановила особу стрільця, повідомляли, що Ельмураз Мамедов незадовго до розстрілу приїхав в Одесу з Варшави і оселився у квартирі неподалік від місця проживання потерпілого.

Фото Національної поліції України

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