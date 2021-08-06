Злякалися відповідальності: на Тернопільщині через 17 років знайшли рештки зниклого хлопця

Якщо у Черкаській області затримання підозрюваного у вбивстві валютника допомогло дізнатися деталі схожого злочину, що стався чотири роки тому, то страшна знахідка на стихійному звалищі у Тернопільській області може пролити світло на подію 17-річної давнини.

Як повідомляють у ГУНП в Тернопільській області, у Підволочиському районі на звалищі знайдено останки, які можуть належати 16-річному юнакові, який у 2004 році пішов з дому і не повернувся.

Фото ГУНП в Тернопільській області

«Останки вбитого Юри Семенюка сьогодні знайшли, за довгі 17 років… Три товариші загиблого вирішили заховати тіло і закопали його на смітнику у селі Гнилички Тернопільській області. Нещодавно один з учасників цієї трагічної справи розповів і зізнався, що Юру Семенюка вбило струмом, а друзі загиблого злякалися. Його роздягли, речі спалили, а труп закопали у смітті», — пише у соціальних мережах Андрій Савчук та викладає відео з місця, де велися слідчі дії.

За словами голови відділення поліції № 5 Підволочиська Миколи Смакули, правоохоронці з'ясували, що 17 років тому зниклий з товаришами пішли у село на занедбану ферму за кольоровим металом. У електрощитовій, яка була підключена до мережі, хлопця вдарило струмом і він одразу помер. Друзі вирішили приховати цю НП, а потім один з них розповів, що тоді сталося.

«Ці слова підтвердив і спільник, який зараз перебуває на заробітках за кордоном. Він через відеозв'язок вказав приблизне місце захоронення… Ми виділили на пошуки останків юнака бійців роти поліції особливого призначення і працівників місцевого відділення поліції. Односельці допомогли з технікою, а голова громади організував старост сіл. Допомагали родичам у пошуках і місцеві жителі», — додав Микола Смакула.

Фото ГУНП в Тернопільській області

Останки, які знайшли 4 серпня, передадуть на експертизу ДНК для встановлення особи загиблого. Відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство без вісті зниклого.

А спікер обласної поліції Сергій Крета у коментарі «ТСН» додав, що інформацію про те, що один з учасників подій 17-річної давнини розповів жителю села про смерть хлопця, правоохоронці отримали кілька днів тому: «Ця людина захотіла зізнатися, де сховали труп. Спочатку ми шукали в одному місці, потім в іншому. Потім він нам показав ще третє місце, де ми і знайшли останки людини. Як версію, ми розглядаємо той варіант, що хлопця міг вбити струм, однак тільки експертиза покаже, кому належать знайдені останки та яка причина смерті».

Нагадаємо, що у травні цього року в Італії знайшли тіло 29-річної українки Христини Новак, яка пропала безвісти восени 2020 року. До її смерті виявився причетним італієць, який займався нелегальним бізнесом і втянув у нього чоловіка, з яким жила Христина.

Фото ГУНП у Тернопільській області.

764

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter