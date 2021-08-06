Повалені дерева і електроопори, знеструмлені вулиці, пошкоджені дахи: Кам’янець-Подільський «накрила» негода

Негода, про яку попереджали синоптики, обрушилася на територію Кам'янець-Подільського району (Хмельницька область) — проливний дощ супроводжувався поривами вітру понад понад 20 м / с.

Як повідомляють в обласному управлінні ДСНС, на території району було повалено понад сотню дерев, зірвані дахи з 5 будинків і приватних споруд, а також пошкоджено дах на південній брамі Кам'янець-Подільської фортеці.

фото ДСНС

«Починаючи з 21 годин вечора 5 серпня рятувальники залучались до ліквідації наслідків негоди. Бійці ДСНС прибрали 53 повалених дерева на автодорозі у напрямку Кам'янець-Подільський — Білогір'я і 28 дерев у місті Кам'янець-Подільський», — йдеться у повідомленні.

фото ДСНС

Тим часом у міськраді Кам'янець-Подільського повідомили, що через негоду були повалені не тільки дерева, але електроопори, а цілі вулиці виявилися знеструмленими. В одному з районів міста виникли проблеми з газопостачанням.

Інформаційно-довідкова служба міста прийняла більше двох сотень дзвінків жителів і вони продовжують надходити.

Нагадаємо, що синоптики попереджали про негоду і у п'ятницю, 6 серпня. Циклон приніс сильні дощі у західні області, вдень вони досягнуть центральних регіонів, на півночі зачеплять Київську та Чернігівську області, а на півдні дійдуть до Одеської і Миколаївської.

Фото ГУ ДСНС в Хмельницькій області.

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