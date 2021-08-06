Підполковник СБУ повісився у Дніпрі: що відомо

У Дніпрі при дивних обставинах знайшли мертвим підполковника СБУ. Автомобіль офіцера був кинутий біля лісопосадки, а сам підполковник виявлений повішеним у лісосмузі. Про це повідомив колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

У справі є обставини, які можуть вказувати на самогубство. При жертві було виявлено передсмертну записку зі звинуваченнями на адресу начальства. SMS схожого змісту отримала дружина загиблого.

Підполковник СБУ працював в департаменті захисту національної державності. Це підрозділ існує з 1992 року і займається проявами сепаратизму, розслідує заклики до державних переворотів, випадки пропаганди насильства на расовому, етнічному, релігійному грунті.

Нагадаємо, 3 серпня в одному з парків Києва був виявлений мертвим голова Білоруського дому в Україні. Смерть настала внаслідок повішення.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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