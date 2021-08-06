26.79 / 27.00 31.57 / 31.93
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

СБУ виклала в мережу записи розмов рекетирів, які тримали в страху Харківщину

17:46 6 серпня 2021
СБУ виклала в мережу записи розмов рекетирів, які тримали в страху Харківщину

СБУ оприлюднила документальне підтвердження злочинних дій учасників злочинного угруповання, яке напередодні викрили в Харківській області.

Опубліковані аудіозаписи свідчать — рекетири обкладали «даниною» місцевих підприємців, постійно погрожуючи їм фізичною розправою та знищуючи майно.

Увага: в кадрі звучить ненормативна лексика

Примітно, що в угруповання входили особи з числа правоохоронців, місцевого криміналітету, а також особи з досвідом ведення бойових дій.

На даний момент 8 учасникам угруповання оголошено про підозри, інших причетних до злочинних дій угруповання встановлюють.

Нагадаємо, кілька років тому схожу угруповання викрили в Києві. У цю групу входили 32-річний майор, співробітник чергової частини столичної поліції, і 27-річний капітан, начальник одного з секторів Печерського райуправління поліції. Останній організовував шахрайські схеми по заволодінню квартирами киян. А головним фігурантом групи та її ідейним натхненником виступав 35-річний киянин, який вдавав із себе приватного детективом. Він отримував від клієнтів замовлення як на стеження, так і на застосування силових методів — залякування, вимагання, побиття і підпали.

166

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Софія Ротару

І знову скандал навколо концерту на День Незалежності: під прицілом — Ротару

Крокодил

Відпочинок зіпсований остаточно: в Кирилівку повернулися медузи, а на Арабатці з'явився крокодил

Віктор Романенко

«Отримав вже понад 100 тисяч»: історія про те, як домогтися в суді підвищення пенсії

Мовний омбудсмен Кремень натякнув лікарю Комаровському на еміграцію

Мовний омбудсмен Кремень натякнув лікарю Комаровському на еміграцію

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.