СБУ виклала в мережу записи розмов рекетирів, які тримали в страху Харківщину

СБУ оприлюднила документальне підтвердження злочинних дій учасників злочинного угруповання, яке напередодні викрили в Харківській області.

Опубліковані аудіозаписи свідчать — рекетири обкладали «даниною» місцевих підприємців, постійно погрожуючи їм фізичною розправою та знищуючи майно.

Увага: в кадрі звучить ненормативна лексика

Примітно, що в угруповання входили особи з числа правоохоронців, місцевого криміналітету, а також особи з досвідом ведення бойових дій.

На даний момент 8 учасникам угруповання оголошено про підозри, інших причетних до злочинних дій угруповання встановлюють.

Нагадаємо, кілька років тому схожу угруповання викрили в Києві. У цю групу входили 32-річний майор, співробітник чергової частини столичної поліції, і 27-річний капітан, начальник одного з секторів Печерського райуправління поліції. Останній організовував шахрайські схеми по заволодінню квартирами киян. А головним фігурантом групи та її ідейним натхненником виступав 35-річний киянин, який вдавав із себе приватного детективом. Він отримував від клієнтів замовлення як на стеження, так і на застосування силових методів — залякування, вимагання, побиття і підпали.

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