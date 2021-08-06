Суд виніс рішення по «терористові», погрожував Кабміну гранатою

Печерський суд визначився із запобіжним заходом для ветерана АТО Володимира Прохнича, який захопив з гранатою будівлю Кабміну. Чоловіка взяли під варту на 60 днів без права на внесення застави, повідомляє Telegram-канал Pavlovsky News.

Одна зі свідків на суді, військовий психолог, яка служила з Прохничем, заявила, що у нього пухлина мозку і, швидше за все, вона розширюється і тисне на мозок. На її думку, це могло стати причиною агресії. Прохнич скаржився їй на сильні головні болі.

«Це не той Вова, якого я знаю. Він навіть голову не піднімає», — заявила на суді свідок.

Нагадаємо, ветеран АТО відмовився відповідати на питання про причини «захоплення» Кабміну з гранатою. Проте його захист надав уривок з протоколу допиту затриманого, який свідчить про його каяття. Захист ветерана наполягав на його нічному домашньому арешті.

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