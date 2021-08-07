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Події

Трасу під Одесою несподівано засипало снігом: водії в шоці

14:35 7 серпня 2021
Трасу під Одесою несподівано засипало снігом: водії в шоці

В Одеській області, на трасі Одеса-Миколаїв в суботу, 7 серпня, випав … сніг. Зимові опади, що супроводжувалися також дощем і градом, миттєво створили «тягучку» на слизькій дорозі.

Показово, що температура повітря в цей час становила близько +20 градусів.

Водії продовжують викладати в мережу відео з засніженої траси.

Нагадаємо, град і шквали в Україну приніс потужний циклон, який спровокував і похолодання.

Фото скрін відео YouTube

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