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Події

Діставали сітками: стала відома доля крокодила, який невідомо звідки з'явився на Арабатці

18:51 7 серпня 2021
Крокодил

Крокодил, який несподівано з'явився на Арабатській Стрілці в одній зі штучних водойм, міг би стати пам'яткою місцевих курортів хоча б на літній час. На жаль, доля не надала земноводному цей шанс, повідомила «Суспільному» прес-секретар поліції Херсонській області Тетяна Скуба.

За її словами, для порятунку крокодила довжиною 1,5 метри на місце події виїхала слідчо-оперативна група та рятувальна служба, а також ветеринари.

Але поки тварину витягували з води, вона померла.

«Чому загинув крокодил — встановлять ветеринари. Ніхто не знає, як він туди потрапив і скільки пролежав у тій водоймі», — додала спікер Нацполіціі.

У той же час заступник начальника відділу комунікації поліції Херсонській області Віталій Байдаров уточнив в коментарі «Укрінформу», що сітками витягала тварину з води Генічеська аварійно-рятувальна служба.

Тому питання про те, звідки з'явилася рептилія на Арабатській стрілці і як зловила качку на сніданок, поки залишаться без відповіді.

Раніше повідомлялося, що відпочиваючих на пляжах Кирилівки знову атакують медузи.

Фото: ГУНП в Херсонській області

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