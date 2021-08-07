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Події

Удар негоди по Україні: слідом за Одесою градом засипало Харків, а в Дніпрі через дощ влаштували риболовлю серед вулиці

19:32 7 серпня 2021
Град

У суботу, 7 серпня, після снігопаду в Одесі, два райони Харкова накрило градом. Про це Харківський регіональний центр з гідрометеорології повідомляє в своєму Facebook.

Метеорологи стверджують, що опади накрили територію всієї області.

Потужні грози та град виникли під впливом приземної лінії конвергенції в теплому секторі циклону.

Його центр розташувався над країнами Балтії.

Проливні дощі пройшли також в Дніпрі, повідомляє ТСН. Каналізація не скрізь справлялася з потоками води, в результаті деякі вулиці затопило, окремі райони засипало градом.

Один чоловік виплив на проїжджу частину затопленої вулиці на матраці, з, вудкою, парасолькою від сонця та прохолодними напоями.

Нагадаємо, синоптики розповіли, яка погода в серпні буде в регіонах України.

Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології та соцмережі

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