В Одеській області від удару струмом загинула 10-річна дитина

У Болградському районі сталася трагедія — загинув 10-річний хлопчик. Раніше від удару струмом загинув відпочиваючий в Кирилівці. Про смерть дитини повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

За попередніми даними, смерть сталася від удару струмом, коли хлопчик молов зерно. Сестра виявила його в несвідомому стані в господарському приміщенні. На місце події викликали медиків, які констатували смерть дитини.

Слідчо-оперативна група поліції встановлює обставини події.

Нагадаємо, у Львівській області чоловік не впорався з керуванням автомобіля та потрапив у ДТП — врізався в електроопору. В результаті він загинув від удару електричним струмом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Дніпрі на 5-річного хлопчика зі шафи впав кухонний ніж і встромився в голову дитини.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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