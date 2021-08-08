У Криму окупанти нахабно увірвалися в храм ПЦУ та змусили священика припинити богослужіння

У неділю, 8 серпня, представники окупаційної влади Криму, які регулярно затримують незгодних з політикою Путіна, увірвалися в селі Балки Білогірського району в приміщення чоловічого монастиря Святого Димитрія Солунського Православної Церкви України. Про це повідомило агентство «Голос Криму».

Візит був здійснений слідчими «Центру протидії екстремізму» Сімферополя за рішенням «міністерства юстиції Республіки Крим».

«Силовики» заявили, що приміщення не відповідає російському законодавству та змусили настоятеля монастиря архімандрита Даміана заборонити ранкове богослужіння.

«Службу заборонили проводити, всіх змусили вийти на подвір'я монастиря та почали складати протоколи», — заявив архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент.

За даними агентства, чоловічий монастир Святого Димитрія Солунського — одна з семи парафій ПЦУ в Криму, в якій продовжували проводитися молебні.

«Порушення прав віруючих, свободи совісті та віросподівання є системними порушеннями прав і свобод людини з боку окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя», — прокоментував у своєму в Facebook дії окупантів постійний представник президента в АРК Антон Кориневич.

У березні 2019 року «міністерство майнових і земельних відносин Криму» подало позов з вимогою дострокового розірвання договору оренди будівлі, де знаходиться єдиний в Сімферополі храм ПЦУ — собор Володимира і Ольги. 28 червня 2019 го «арбітражний суд» окупованого півострова задовольнив позов «влади».

У липні архієпископ ПЦУ Климент розповідав, що майно храму «розграбовано та розламано». Єпархія просила апеляційний «суд» скасувати рішення першої інстанції.

29 серпня 2019 року підконтрольний Росії 21-й арбітражний апеляційний суд в окупованому Севастополі залишив в силі рішення про розірвання договору оренди приміщень кафедрального собору ПЦУ в Криму. 4 серпня 2020 року Верховний суд РФ відмовився скасовувати це рішення.

5 серпня 2020 року представництво президента України в Криму заявило, що Росія витісняє ПЦУ з окупованого півострова.

Нагадаємо, в минулому році Європейський суд з прав людини вирішив не застосовувати термінових заходів для захисту храмів Української православної церкви в Криму, про що його просили адвокати від імені Кримської єпархії ПЦУ.

Фото: https://ua.depositphotos.com

69

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter