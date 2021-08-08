Погрожував убити: в Харкові чоловік напав на 12-річну дівчинку та вимагав, щоб вона показала статеві органи

У Харкові, де раніше педофіл атакував жертву при купанні у водоймі, ввечері на Московському проспекті 36-річний чоловік напав на школярку та зажадав показати статеві органи. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

Патруль почув дитячий крик про допомогу. У лісосмузі правоохоронці помітили дитину та дорослого чоловіка. При наближенні поліцейських зловмисник кинувся бігти. Патрульні наздогнали та затримали його.

12-річна дівчинка розповіла, що йшла до мами на автостанцію. Але по дорозі її зупинив незнайомий чоловік, який запропонував гроші за те, щоб вона показала свої статеві органи. Коли школярка відмовилася, він почав погрожувати вбити її. Дитина закричала, і це почули патрульні.

Зловмиснику оголосили про підозру, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Дніпрі жителі затримали педофіла, але він написав на них заяву в поліцію.

Фото: Нацполіція

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