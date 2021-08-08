Українські курорти пішли під воду: Кирилівку і Залізний Порт затопило після зливи

Негода, що вирувала 7 серпня, не обмежилася Одесою і Харковом. Популярні в українців курорти теж постраждали від удару стихії. Про це повідомила ДСНС.

Так, в Кирилівці через сильну зливу було затоплено три будинки на Приморському бульварі. Вода залила двори і кімнати на перших поверхах.

Кирилівка 8 серпня

На щастя, обійшлося без постраждалих. Але з наслідками потопу жителям вдалося впоратися лише за допомогою рятувальників. Загони ДСНС відкачали мотопомпами 600 кубометрів води.

Кирилівка 8 серпня

Неприємний сюрприз принесла погода і жителям Залізного Порту в Херсонській області. Після дощу центральна вулиця, що веде до пляжу, була затоплена, зливова каналізація не справлялася з потоком води. Людям доводилося йти по воді убрід або рятуватися на вузеньких тротуарах.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків 8 серпня продовжаться сильні дощі та грози на території Запорізької області, включаючи Кирилівку. Під час грози вітер посилиться до 15−20 метрів в секунду. У Херсонській і Одеській областях хмарно, але без дощів, температура до 32 градусів.

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