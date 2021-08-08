У Кривому Розі ветеран АТО підірвав гранату: перші подробиці

У Кривому Розі у дворі житлового будинку по вулиці Кармелюка чоловік підірвав гранату. Єдиним постраждалим був сам підривник — він отримав важкі травми, вибухом відірвало ногу. У критичному стані пацієнта передали в руки лікарів. Фото з місця подій опубліковані в блозі Кривого Рогу в Telegram.

Одну гранату чоловік передав поліцейським

З'ясувалося, що потерпілому 61 рік, і він свого часу брав участь в АТО. У чоловіка було дві гранати. Одну РГД-5 житель Кривого Рогу після переговорів погодився віддати поліцейським. Після цього чоловік дістав з кишені другу гранату, висмикнув чеку і кинув боєприпас поруч з собою.

Поліція вивчає місце НП

У квартирі чоловіка готується обшук, оскільки є відомості, що там також можуть бути зброя і боєприпаси.

Нагадаємо, 4 серпня ще один колишній учасник АТО погрожував підірвати гранату в будівлі Кабміну. Чоловіка переконали здатися. Два найближчі місяці він проведе в СІЗО.

Фото dp.npu.gov.ua

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