26.78 / 26.99 31.53 / 31.90
Київ: +17
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Жорстоке побиття танцюриста Наді Дорофєєвої: мати повідомила про стан постраждалого

22:02 8 серпня 2021
євген гончаренко

22-річний киянин Євген Гончаренко, танцюрист шоу-балету Наді Дорофєєвої все ще перебуває в комі після жорстокого побиття. Лікарі оцінюють стан пацієнта як стабільно важкий. Про це повідомила Дорофєєва, посилаючись на маму Євгенія.

Відеокамери на місці події зафіксували, що Гончаренко спочатку отримав сильний удар у голову, а потім впав і додатково вдарився головою. Лікарі констатували крововилив у мозок і зробили трепанацію черепа.

За словами мами, Ірини Гончаренко, Євген залишиться в медикаментозній комі ще на 10 днів. Лікарі поки не ризикують виводити пацієнта зі сну і повертати до тями.

скрін

Нагадаємо, кривдника танцюриста швидко знайшли і заарештували на 60 діб. Він виявився співробітником Управління держохорони.

Фото zhenja_goncharenko/Instagram

357

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсія

Великий стаж — не завжди висока пенсія: названо особливості пенсійного законодавства країни

Долари

Українці почали масово здавати валюту: банкіри назвали причини

Софія Ротару

Пугачова і Басков у захваті: Софія Ротару подарувала шанувальникам на свій день народження новий хіт

субсидії

Субсидії та пільги в Україні планують перераховувати по-новому

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.