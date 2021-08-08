Жорстоке побиття танцюриста Наді Дорофєєвої: мати повідомила про стан постраждалого

22-річний киянин Євген Гончаренко, танцюрист шоу-балету Наді Дорофєєвої все ще перебуває в комі після жорстокого побиття. Лікарі оцінюють стан пацієнта як стабільно важкий. Про це повідомила Дорофєєва, посилаючись на маму Євгенія.

Відеокамери на місці події зафіксували, що Гончаренко спочатку отримав сильний удар у голову, а потім впав і додатково вдарився головою. Лікарі констатували крововилив у мозок і зробили трепанацію черепа.

За словами мами, Ірини Гончаренко, Євген залишиться в медикаментозній комі ще на 10 днів. Лікарі поки не ризикують виводити пацієнта зі сну і повертати до тями.

Нагадаємо, кривдника танцюриста швидко знайшли і заарештували на 60 діб. Він виявився співробітником Управління держохорони.

Фото zhenja_goncharenko/Instagram

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