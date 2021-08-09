Реанімували відвідувачі і лікарі: ЗМІ повідомили про смерть дитини в аквапарку Дніпра

У місті Дніпрі 8 серпня в аквапарку на набережній потонула дитина. Хлопчику було 9 років, він приїхав до обласного центру разом з матір'ю. Трагедія трапилася, коли жінка, всупереч порадам фахівців, залишила дитину саму в басейні, а сама відійшла. Про це повідомив дніпровський сайт Наше місто.

Коли персонал помітив, що дитина тоне, хлопчика витягнули з води, в басейн була викликана швидка допомога. До приїзду лікарів дитину намагалися реанімувати звичайні відвідувачі аквапарку, але марно. Дві бригади швидкої, які приїхали на місце, також виявилися безсилі.

Нагадаємо, фахівці сходяться на тому, що трагедії на воді з дітьми — це дуже часто результат недбалості батьків. Наприклад, діти відправляються купатися на річку без дозволу дорослих або з якихось інших причин залишаються без нагляду.

Фото swimming-cool.com.ua

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