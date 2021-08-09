Загадкова смерть «дівчини з татуюванням троянди»: що відомо про трагедію у Харкові

У літній період в Україні фіксується багато нещасних випадків на воді — люди тонуть, У тому числі й на курортах. Подібна надзвичайна подія сталася і на Харківщині, де з середини липня шукали зниклу під час катання на катамарані дівчину — її тіло знайшли лише 4 серпня, проте всі крапки над «і» у цій справі не розставлені.

Про зникнення раніше повідомляв телеграм-канал «Труха Харків» .

Як пише телеграм-канал «Харків Life», кілька днів тому Вікторію Лукашову — дівчину з татуюванням троянди на руці — поховали. Тим часом з'явилися нові деталі її зникнення під час катання компанії на катамаранах Вяловским водосховищем.

18 липня Вікторія разом зі своїм молодим чоловіком була у компанії на дні народження. Природно, не обійшлося без застілля, після якого молоді люди вирішили поплавати на катамаранах.

Журналісти наводять спогади Олександра Гуманюка, волонтера із загону, який займався пошуком Вікторії. Він стверджує, що розповіді про день, коли пропала дівчина, відрізняються. Її хлопець та його брат казали, що дівчина чи то плавала поруч з катамараном, то чи стрибала з нього у воду. У той же час, за словами волонтера, загибла не вміла плавати і була на катамарані в одязі. Більш того, вона боялася води, а сам плавзасіб був досить великим (на ньому пливли чотири людини) — по ньому під час слідчого експерименту абсолютно спокійно ходила людина.

Також свідки стверджували, що не «встежили» за Вікторією, а коли виявили її пропажу, то стали пірнати і шукати дівчину. Це підтверджували і свідки. Хоча інформацію про те, що хтось із компанії викликав рятувальників, не підтверджували… Також відрізнялися розповіді й інших людей, одні з яких стверджували, що раніше не знали Вікторію, а інші говорили, що були знайомі давно.

… Тіло Вікторії 4 серпня виявив рибалка — він помітив у воді тканину і викликав берегову охорону. Слідів насильства на тілі дівчини не було. Не виключалося, що потонула опустилася на десятиметрову глибину, де б'ють холодні ключі — через це розкладання сповільнилося і тіло спливло на поверхню не так швидко. Експерти назвали причиною смерті асфіксію. Це могло бути й нещасним випадком. Тим часом в поліції продовжують розслідування.

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Фрагмент фото телеграм-каналу «Труха Харків».

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