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Події

Жорстка ДТП на Львівщині: до лікарні доправили 6 постраждалих

14:51 9 серпня 2021
дтп

У Львівській області у ДТП постраждала маршрутка з людьми. Автобус їхав із села Стриганка до Львова, але за 40 кілометрів від обласного центру, в місті Кам'янка-Бузька в маршрутку в'їхало легкове авто. Про це повідомила поліція області.

Розслідування показало, що ДТП спровокував водій «Мазди», виїхавши на зустрічну смугу. Власник авто, 44-річний львів'янин, зараз в лікарні.

дтп
ДТП у Кам'янці-Бузькій

Травми отримали ще й п'ять пасажирів автобуса. Всі вони — жителі Львівського району віком від 37 до 68 років.

До ДТП могли привести сильний дощ з вітром, мокра траса і погіршення видимості. У найближчі дні у Львівській області знову очікуються дощі. Оголошено штормове попередження. Крім гроз по області можливі град та пориви вітру 15 -20 м/с. Рятувальні служби просять враховувати погодні умови, плануючи поїздку.

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