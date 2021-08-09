У Житомирі у річку потрапили тисячі кубометрів нечистот: що загрожує Дніпру

Якщо в Держекоінспекції Південно-Західного округу на початку літнього сезону нарікали на те, що лише п'ята частина стічних вод у курортній Затоці проходить очистку перед скиданням у Чорне море, в Житомирській області сталося екологічна НП — у річку Тетерів потрапили тисячі кубометрів нечистот.

Як повідомляє «ТСН», вийшли з ладу помпи основний насосної станції, які не змогли перекачати всі стоки у каналізаційні споруди — нечистоти пішли в річку.

«Багато риби під поверхнею води, їй не вистачає кисню», — говорить заступник начальника Житомирського рибоохоронної патруля Ігор Чернілевський.

НП на міському колекторі сталася під час зливи — прорвало метрову трубу, якою йшли стоки. Зал каналізаційної станції було затоплено, все обладнання опинилося під шестиметровим шаром води. Природно, що всі насоси вийшли з ладу.

За словами технічного директора КП «Житомирводоканал» Сергія Єрьоміна, через аварію в річку потрапили близько 7 тисяч кубометрів нечистот. Поки комунальники ліквідовують наслідки аварії, екологи кажуть, що показники води страшні — перевищення йдуть за багатьма позиціями.

«Не можна купатися, ловити рибу … Що ж стосується обмежень щодо перебування біля водойми, то ви самі бачите, що стоїть жахливий сморід і хімічного, і будь-якого походження», — зазначив старший інспектор Державної екологічної інспекції Поліського округу Сергій Федорчук.

Екологи закликають людей не купатися і не ловити рибу не тільки у Тетереві, а й нижче за течією. Ця річка впадає у Дніпро — нечистоти можуть потрапити і туди.

Нагадаємо, що цієї весни подібне сталося в «українській Венеції» — у Вилковому Одеської області. Там через борги за електроенергію відключили помпові станції, в результаті чого перестала працювати каналізація, а стічні води потекли в Дунай.

Фото з Вікіпедії.

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