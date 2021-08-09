Призер чемпіонату світу з дзюдо та ще двоє засуджених українців убиті в колонії в ОРДО: перші подробиці

Троє громадян України, засуджених за тяжкі злочини ще до початку російської збройної агресії, які відбували покарання на непідконтрольній території Донецької області, вбиті в колонії суворого режиму. Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі радник голови української делегації у Тристоронній контактній групі Гайде Різаєва.

«У цій історії все сумно… Як вчинений самим убитим злочин, як вбивства збройними формуваннями „ЛДНР“ громадян України, що відбувають там покарання, так і неможливість контролювати та своєчасно реагувати на події, що там відбуваються…» — написала Гайде Різаєва. Автор поста поділилася з «ФАКТАМИ» подробицями інциденту.

— На сьогодні є правдива інформація про те, що вбивство сталося в ніч з 5 на 6 серпня 2021 року в одній з колоній на території ОРДО. Були вбиті троє громадян України, які відбувають покарання на тимчасово окупованій території Донбасу. Одним із загиблих був чемпіон України, дзюдоїст із Запоріжжя, Євген Сотников, раніше засуджений за вбивство. Трагедія сталася в колонії суворого режиму № 33 у місті Кіровське, — розповіла «ФАКТАМ» Гайде Різаєва. — За попередньою інформацією, двоє загиблих були 1980 року народження, один — 1982-го. Всі відбували покарання за тяжкі злочини. Яким чином троє ув'язнених отримали ножові поранення, нам точно не відомо. Родичам загиблих говорять про те, що це результат конфлікту між засудженими. В результаті двоє вбиті на місці, одних помер у реанімації.

Родичі двох убитих, які проживають на підконтрольній Україні території, звернулися до ТКГ з проханням про сприяння в передачі їм тіл близьких для поховання. Родичі третього вбитого знаходяться на непідконтрольній території, тому, очевидно, будуть розв'язувати питання про поховання з окупаційною владою.

Ми вважаємо, що вина за те, що трапилося, повністю лежить на окупантах, які допустили масове вбивство на території колонії. Всі загиблі були ще у мирний час засуджені за українським законодавством і не передані окупантами для відбування покарання на підконтрольну Україні територію. А більшість засуджених громадян України, що вимушено залишилися відбувати покарання в ОРДЛО, домагаються передачі на підконтрольну територію. Українська сторона повністю підтримує їх законні вимоги від самого початку конфлікту. Однак останні п'ять років окупанти повністю блокують цей процес.

Підкреслюю, йдеться не про обмін полоненими, а про передачу осіб, засуджених за загальнокримінальні злочини згідно з законами України ще до початку збройного конфлікту. Це необхідно для того, щоб громадяни України, навіть якщо вони й порушили закони нашої держави та вже засуджені за це, мали можливість відбувати покарання на мирній території та користуватися своїми правами, які надані їм українським законодавством. Захистити громадян України, що перебувають на окупованій території, забезпечити їм дотримання їхніх законних прав влада України, на жаль, не може. А ті українці, які перебувають в місцях позбавлення волі в ОРДЛО, ще більш безправні й уразливі.

Найвідоміший з убитих у м. Кіровське на Донеччині — спортсмен Євген Сотников — народився 20 листопада 1980 року в Запоріжжі. Український дзюдоїст у важкій ваговій категорії. Учасник літніх Олімпійських ігор в Пекіні, бронзовий призер чемпіонату світу, срібний та бронзовий призер чемпіонатів Європи, переможець багатьох турнірів національного й міжнародного значення, майстер спорту України міжнародного класу.

За даними видання «Комерсант», спортсмен був тричі засуджений: у 2007 році за заподіяння тілесних ушкоджень — дзюдоїст вистрілив людині у ногу, у 2008 році був оголошений в розшук за ножове поранення ще одного запорожця, а у 2010 році — за умисне вбивство однієї людини та замах на вбивство ще двох. Спортсмен у грудні 2009 року застрелив 18-річного хлопця в кафе Запоріжжя.

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