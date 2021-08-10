Масштабна аварія у Львові: у місті зупинився майже весь електротранспорт

Якщо курортний Бердянськ нещодавно лишався без електрики через негоду, то у Львові трапилася аварія на високовольтній лініі, що призвело до припинення курсування більшості міських трамвайних маршрутів та деяких троллейбусних.

Як повідомляють у Львівській міськраді, аварія сталася на третій тяговій підстанції депо на вулиці Городоцькій, де вибило основний та резервний високовольтні кабелі.

«Випуску трамваїв не буде, тільки частково тягачем перетягують до костелу, також трамвай № 2 витягнуть на маршрут. Проблема на 2-х тролейбусних маршрутах — 32 і 22 не будуть курсувати, всі інші — на маршрутах», — повідомили у ЛКП «Львівелектротранс».

Уточнюється, що одна кабельна лінія вийшла з ладу напередодні, інша — ближче до ранку вівторка, 10 серпня.

«Наразі працює електролабораторія, знайдемо пошкодження. Ремонтні бригади розкопують це місце, щоб якнайшвидше все відремонтувати. Маємо надію, що до обіду відновимо хоча б одну кабельну лінію», — розповів Володимир Ковалів, в. о. директора ЛКП «Львівелектротранс».

А заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк додала, что ремонтникам доводиться працювати без залучення техніки, аби не пошкодити кабелі. «Ймовірно ліквідація аварії триватиме до обіду», — додала вона.

Нагадаємо, що непогода наробила лиха на кількох курортах, зокрема, серйозно підтопило Кирилівку та Залізний Порт.

Фото зі сторінки Львівської міськради.

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