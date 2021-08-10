Під Вінницею врятували «раба», замкненого в спеку у задушливому металевому ящику

У Вінницькій області, де нещодавно «знайшовся» екс-суддя Микола Чаус, про підозру повідомили фермеру, який покарав найманого працівникав, майже добу утримуючи його у металевому ящику.

Як повідомляють у МВС, 43-річний заручник без їжі та води в спеку сидів у металевій сушарці для фруктів, присипаній зерном. Ця НП сталася у селі Вербівка Погребищенської територіальної громади.

Фото ГУНП у Вінницькій області.

Крики про допомогу із закритого зерносховища почула місцева мешканка і повідомила про це у поліцію. В.о. начальника відділу поліції N4 Вінницького районного управління поліції Олександр Степанков розповів, що поліцейським довелося лопатами розчищати прохід від входу у зерносховище до металевого бункеру. Людина, яка знаходиться у ньому, могла лише сидіти.

«Потерпілий пояснив поліції, що його незаконно позбавив волі фермер, у якого він неофіційно працював різноробочим. Підприємець таким чином вирішив покарати працівника, який неналежним чином, на його думку, відремонтував трактор. Ніяких коштів за виконання різного роду робіт на фермерському господарстві він не отримав», — додали у МВС.

Дії 58-річного підприємця кваліфіковані як незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань. Фермеру повідомили про підозру за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України. Санкція статті — до п'яти років позбавлення волі.

Раніше на Херсонщині СБУ викрила «реабілітаційний центр», в якому утримували десятки людей із наркотичною та алкогольною залежністю з метою експлуатації їхньої праці. Керував «центром» священнослужитель, у якого був цех з ремонту меблів, де також безкоштовно трудилися «пацієнти».

А в Одеській області правоохоронці звільнили 55-річного громадянина Греції та його 27-річного племінника, яких близько двох місяців насильно утримували зловмисники, щоб заволодіти їхнім майном.

Фото — скріншот.

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