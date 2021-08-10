На одеському пляжі дивом врятували потонулого дитини

В Одесі, як і на інших морських курортах, цьогорічний літній сезон не обійшовся без нещасних випадків. Але на відміну від схожих інцидентів, історія з восьмирічною дівчинкою, що мало не втонула на пляжі «Лузановка», закінчилася хепі-ендом. Дитину вдалося врятувати, повідомляє Telegram-канал ХО.

На пляжі дівчинка відпочивала з мамою. Відомо, що дитину витягли з води непритомною. Реанімаційні заходи провели пляжні рятувальники. Близько 15 хвилин вони виконували непрямий масаж серця і штучне дихання, після чого дівчинка прийшла до тями. Постраждалу передали медикам.

Нагадаємо, педіатр Євген Комаровський навів сумну статистику, згідно з якою вміння дитини плавати далеко не завжди рятує від утоплення. Майже половина потонулих дітей середнього і старшого шкільного віку вміли плавати, але трагедія все одно сталася. Лікар дав корисну пораду, як уникнути нещасних випадків, відпочиваючи біля водойми.

Фото omr.gov.ua

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