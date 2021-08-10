Представник України в ТКГ озвучив версію вбивства українських в'язнів в колонії на території ОРДО

Вбивство ув'язнених в Кіровській колонії на окупованій території сталося внаслідок кримінальних розборок. Але цей випадок показав, яке свавілля після окупації чиниться в тюрмах і СІЗО. Крім того, зайвий раз підтвердилося, що у терористів «ДНР» свої плани на тих в'язнів, хто був засуджений ще до окупації і опинився на території ОРДЛО. Про це повідомив журналіст і учасник Тристоронньої переговорної групи Сергій Гармаш.

«За моєю інформацією, яка збігається з тією, що є в наших компетентних органів, мотивом конфлікту, що призвів до загибелі людей, є кримінальні розбірки. На грунті „бізнесу“, якщо це так можна назвати», — розповів Гармаш.

За словами представника ТКГ, окупанти не віддають з колоній «зайві роти» в Україну, оскільки з їхньою допомогою залучають фінанси для бойовиків. Так, наприклад, в Кіровській колонії процвітає телефонне та інтернет-шахрайство і, природньо, з відома адміністрації.

«Такий вид бізнесу зеків розглядається в ОРДЛО мало не як природній, хоч і неофіційний спосіб залучення грошей в „республіки“. Це всіляко стимулюється, навіть організовується „начальниками“. Принаймні у „ДНР“. Луганськ, до речі, ув'язнених Україні до 2019 року повертав. А потім, мабуть, донецькі колеги, поділилися з луганчанами „корисним“ досвідом», — констатував Гармаш.

Нагадаємо, в колонії суворого режиму № 33 міста Кіровське на окупованій частині Донецької області в ніч на 6 серпня було вбито двоє ув'язнених, а третій помер у лікарні. Одним із загиблих був чемпіон України, дзюдоїст із Запоріжжя, Євген Сотников, раніше засуджений за вбивство. Злочин було скоєно в грудні 2009 року. Сотников отримав довічне.

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