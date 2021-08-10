На Сумщині в рамках відновлення траси Н-12 на ділянці км 71+000 — км 75+220 планується встановити майданчик габаритно-вагового контролю. Дорогу Н-12 Суми — Полтава ремонтують в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомляє Сумська ОДА.

«Через рух габаритно-вагового транспорту, який часто їде з перевантаженнями, навіть новозбудовані дороги будуть руйнуватися. Тому з цим необхідно негайно щось робити. Зокрема, на цій ділянці дороги побудувати стаціонарний майданчик», — зазначив очільник області Дмитро Живицький.

Ремонт ділянки траси Н-12 та встановлення майданчика планують закінчити до середини вересня.

Ділянка км 71+000 — км 75+220 автомобільної дороги Н-12 Суми — Полтава є магістральним напрямом. Минулого року в рамках президентської програми «Велике будівництво» на маршруті відкрили новий міст через річку Ворскла.

Цього року в с. Климентове відновлюють дорогу біля цього мосту. На капітальний ремонт ділянки виділили 60 млн грн.

Нагадаємо, раніше заступник голови ОП, координатор президентської програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що цього року планують оновити 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.

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