На Донбасі знешкодили агентів «ЛНР», які мали намір підірвати співробітника СБУ

Житель Сєвєродонецька вербував українців за завданням кураторів з Росії та організував теракт, але його діяльність припинили українські правоохоронці. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

27-річний житель Сєвєродонецька в 2018 році вступив до лав «спецслужби ЛНР», отримав «паспорт» псевдореспублікі та паспорт громадянина РФ і сформував на підконтрольній Україні території агентурну мережу, яка складалася переважно з близьких родичів співробітників СБУ. При вербуванні використовувалися шантаж і психологічний тиск.

29 липня агент бойовиків організував мінування службового автомобіля співробітника СБУ в Луганській області. Правоохоронці зірвали його план і викрили завербованих агентів.

Раніше повідомлялося, що в Києві на автостоянці чоловік напав на співробітника СБУ — правоохоронцю довелося відбиватися за допомогою біти.

Фото: скріншот відео

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