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Події

Бойовики обстріляли українські позиції на Донбасі: є поранені, один — у важкому стан

18:48 10 серпня 2021
Донбас

У вівторок, 10 серпня, бойовики знову порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції ВСУ. Про це оперативно-тактичне угруповання «Схід» повідомляє в своєму Facebook.

В результаті обстрілу троє бійців ВСУ отримали вогнепальні осколкові поранення. Їм надали першу медичну допомогу та транспортували до лікувального закладу. Стан здоров'я одного військовослужбовця важкий, двох — задовільний.

Стосовно дій бойовиків поінформували представників ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли протитанковою керованою ракетою автокран — один український військовослужбовець загинув, інший був поранений. Нагадаємо, цього літа окупанти обстріляли також багатоповерховий житловий будинок в Красногорівці — снаряд влучив прямо в квартиру місцевого жителя. Чоловік 1965 року народження отримав поранення та був госпіталізований.

Фото: Повернись живим / Facebook

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