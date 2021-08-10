Стала відома особа співучасника резонансного вбивства на замовлення в Одесі

Правоохоронці встановили особу другого зловмисника, причетного до зухвалого замовного вбивства іноземця в Одесі 3 серпня.

Як повідомили в Одеському регіональному главку Нацполіціі, другий підозрюваний — Курбанов Роман Байрамович, 35-річний уродженець Грузії, громадянин Російської Федерації.

«Діючи за попередньою змовою зі своїм земляком, 27-річним Ельмуразом Мамедовим, він прибув в Україну для здійснення умисного вбивства 25-річного громадянина Азербайджану за два тижні до злочину», — розповіли в главку.

Відзначається, що в обох зловмисників були чітко розподілені обов'язки: Курбанов виконував роль водія та спостерігача за обстановкою на місці вбивства, а Мамедов — стріляв.

За даними поліції, 3 серпня зловмисники приїхали на купленому завчасно автомобілі Mercedes до багатоповерхівці по вулиці Маршала Малиновського. У згаданому багатоповерховому житловому комплексі чоловік, якого вони повинні були вбити, знімав квартиру. Курбанов залишився в автомобілі, а Мамедов підстеріг жертву: як тільки той з'явився біля будинку, він відкрив вогонь по ньому, скочив у Mercedes і поїхав з Курбановим.

На вулиці Академіка Філатова (розташовується паралельно вулиці Маршала Малиновського, в декількох кварталах від місця злочину) вони кинули автомобіль, після чого розійшлися. Потім кожен з підозрюваних ховався в заздалегідь підготовленому місці. На сьогодні обидва зловмисники оголошені в розшук.

За сприяння в здійсненні вбивства слідчі заочно оголосили росіянину підозру по ч.5 ст. 27 і ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України та отримали рішення суду на його затримання. Дії його співучасника будуть перекваліфіковані за тією ж статтею.

Також оприлюднено фотопортрет другого підозрюваного.

Нагадаємо, в Одесі вводили план «Перехоплення» після стрілянини з автомата.

382

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter