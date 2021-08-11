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Події

Нестерпно смердить: під Одесою — масовий мор риби та креветок

11:32 11 серпня 2021
Дохла риба

У вівторок, 10 серпня, біля Одеси, де недавно дивом врятували потопаючу дитину, на березі Хаджибейського лиману зафіксували масовий мор риби та креветок. Відео з місця події опубліковано в YouTube.

У підписі до ролика стверджується, що риба та креветки розкладаються на спеці, через що виник страшенний сморід. У соцмережах користувачі відзначають, що такі події тут трапляються вже протягом декількох років. Висловлюються припущення, що причиною загибелі риби та креветок стає цвітіння водоростей. Виділення рослинами токсичних речовин і викиди сірководню призводять до нестачі кисню у водоймі та загибелі його мешканців.

Раніше повідомлялося, що в Генічеську комунальники скинули мертвих медуз назад в море разом зі сміттям.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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