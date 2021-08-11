«Ми вам співчуваємо. З вас 1700 гривень»: як процвітає бізнес, пов’язаний з ритуальними послугами

Бізнес на трупах

— Прийміть наші співчуття. З вас 1700 гривень.

Людина займається ритуальними перевезеннями, і смерть мого чоловіка для неї — можливість заробити. Так є, і в цьому нічого особливого.

— Але рік тому ви забирали з моєї квартири померлу свекруху й це коштувало 1300, — нова ціна мені видалася завеликою.

— Ну, так усе дорожчає. Мені водієві машини, який допоможе вантажити труп, треба заплатити, — не кліпнувши, відповідає чоловік.

— Я сама допоможу вам вантажити й розвантажувати, — пропоную. — Беріть ви з одного боку за простирадло, а я з іншого.

Перевізник явно не очікував такого спротиву від дружини померлого, яка переживає траур і мала б втратити здатність аналізувати ситуацію.

— Добре, давайте 1500.

Скільки насправді коштує знести труп з восьмого поверху двом дебелим чоловікам і перевезти його на відстань двох кілометрів, я не знаю. Мені ж ніхто не показав прейскуранта. Ніхто не видав квитанції про прийом грошей. Тому в мене є підстави вважати надані мені послуги нелегальними.

І чомусь мені здається, що дільничний поліцейський, який виїжджає на огляд трупа, якось пов'язаний з перевізниками. Бо підказує звернутися до своїх людей, що видається, звісно, за турботу про людей у важку хвилину. Тобто родичі померлого позбавлені права вибору при перевезенні тіла у морг.

Далі — вибір місця поховання на кладовищі. У моєму випадку це було нове Розсошенське.

— П'ять тисяч, — називає ціну один з копачів.

— У мене немає таких грошей, — відповідаю, бо люди з гірким досвідом радили торгуватися. І я торгуюся: «базар» є «базар».

— Ну, тоді везіть на Затурине (кладовище на іншому кінці міста — Авт.).

— Хлопці, майте совість, ви ж кожен день тут заробляєте (ледь не вирвалося «на трупах»)…

— Чотири, — погоджується старший.



Виходить, за копання могили я заплатила двічі. За прейскурантом це коштує 1519. Але рахунок оплачується у спецкомбінаті пізніше, після погодження місця на кладовищі.

Там же, біля вхідних дверей спецкомбінату, обов’язково крутиться ще один тип, який дуже прагне полегшити гаманець родичів небіжчика.

— Вам же треба доставити домовину до моргу, треба, щоб хтось повантажив її з трупом, опустив у яму… Ми це зробимо, щоб вам не наймати людей. З вас тисяча чотириста…

Це — знову поза касою.

Якщо чесно, я тільки зараз, через три з половиною місяці після похорону чоловіка, побачила, що в рахунку-замовленні графа «доставка труни» порожня. Тобто офіційно за цю послугу грошей з мене не взяли, а взяли неофіційно? Зате якісь незрозумілі «послуги при похованні» (може, це закидати могилу?) коштують 516 гривень. Плюс навантаження труни — 99. Ще 32 — навантаження одного вінка й 14 — навантаження хреста. Автокатафалк — 1075.

Описані мною події відбувалися 25−26 квітня. А колишній спортсмен і підприємець, депутат районної ради в Полтаві від ОПЗЖ, яка, згідно з квотами при розподілі влади, відповідає за житлово-комунальну сферу, Дмитро Чемерис (ім'я змінено) очолив спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування 2 квітня. Одразу після призначення на посаду він заявляв про те, що отримав місце за особистою заявкою і має власне бачення розвитку підприємства. Може, справді, мало часу минуло й пан директор не встиг за кілька тижнів побороти хабарництво у своєму відомстві? Але, здається, хоча б отого чоловіка, що стоїть на дверях у приміщенні комбінату з простягнутою рукою, чатуючи на своїх жертв, міг би попросити звідти. Якби дійсно прагнув навести лад у відомстві.

Може, справді, мало часу минуло й пан директор не встиг за кілька тижнів побороти хабарництво у своєму відомстві?

Та недарма кажуть: «Якщо не можеш подолати мафію, лишається її очолити».

«Або давайте гроші, або самі копайте могилу»

За сумним збігом обставин, на день раніше до моїх похоронів знайомий проводжав в останню путь свою маму. У чоловіка аналогічні претензії до надання ритуальних послуг, хоча й з деякими нюансами. Ціни, як ми з’ясували під час розмови на цю тему, можуть варіюватися, так само як і надання послуг. Від чого це залежить, важко сказати. Може, від зовнішнього вигляду клієнта?

Оскільки мама Романа встигла за життя зарезервувати для себе місце на Затуринському кладовищі, з нього додатково за копання могили попросили «лише» 700 гривень. Та коли вже все було вирішено й все проплачено ще й через касу, йому зателефонував бригадир копачів, як він представився, й зажадав додатково 500 поза касою. Пояснивши це тим, що на місці «проведення земельних робіт» стоїть столик. А викопувати його не входить у тариф. «Тому або платіть півтисячі, або ми відмовляємося щось тут робити. Приїжджайте та викопуйте столик самі», — поставили йому умову. Роман змушений був знову повертатися на кладовище й уладнувати питання. Зійшлися на 200 гривнях.

— Найбільше мене обурює непрозорість усіх цих проплат, — каже мій знайомий. — Я просив квитанцію у перевізника покійників до моргу, але її в нього нема. Просив квитанцію у чоловіка, який стоїть на дверях спецкомбінату та начебто забезпечує завантаження-розвантаження труни, і теж не отримав. У відповідь почув лише «пояснення»: «Хлопцям треба дати…» Так за що я сплатив кілька тисяч гривень? У чию кишеню вони пішли? Цікаво було б побачити офіційно затверджені ціни за місце на кладовищі та на всі ритуальні послуги. Хай би НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції. — Авт.) оцінило правильність їхнього формування.

До речі, офіційно з Романа взяли близько 900 грн за доставку порожньої (!) труни до моргу й майже 1000 грн за доставку труни з тілом до місця поховання.

— Таке враження, що перевезення здійснювалось не старенькою «газеллю», а дорогим «мерседесом» за кілька сотень кілометрів, — сумно жартує чоловік. — Перевезення вантажів з «Епіцентру» коштує набагато дешевше. Там при замовленні тобі хоча б називають вартість одного кілометра. А тут нічого такого немає, просто тебе ставлять перед фактом. І ти змушений погоджуватися з нав’язаними правилами гри, бо в тебе вже все сплановано та «спресовано»: коли забирати покійника з моргу, коли ховати, коли поминати… До того ж ти знаходишся у трансі, тобі не до з’ясування цих моментів.

Звісно, на це й розрахований цинічний бізнес на трупах.

Один з мешканців Полтави, який переніс моральне та фінансове приниження під час поховання рідної людини, все ж звернувся до правоохоронних органів. Правоохоронці розробили оперативний план і задокументували злочин.

За словами речниці обласної прокуратури Людмили Іващук, керівник спецкомбінату похоронно-ритуального обслуговування, діючи за попередньою змовою з підлеглим — працівником зеленого будівництва, інакше кажучи, копачем, — вимагав у мешканця міста 10 тисяч гривень за місце поховання родича на одному з міських цвинтарів та 8 тисяч за бронювання другого місця. Наприкінці липня землекоп-посередник отримав перший «транш», а на початку серпня — решту, що було відповідним чином задокументовано. В момент передачі коштів він був затриманий. Згодом правоохоронці навідалися до кабінету керівника комунального підприємства та за місцем мешкання, де була виявлена значна сума готівки. Йому була вручена підозра у здійсненні злочину за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України «Прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди службовою особою». Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також конфіскацію майна.

Правоохоронці розробили оперативний план і задокументували злочин

Підозрюваний розцінив це як провокацію, оскільки, пояснював у суді, цілий тиждень перед цим якийсь чоловік пропонував йому хабар. Зрозумівши, що нічого не доб’ється, почав діяти через його підлеглого.

4 серпня Октябрський районний суд на основі зібраних доказів обрав директору підприємства запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці, відсторонивши його від посади на такий же термін. Але вже 9 серпня, внісши заставу у розмірі 142 тисяч, підозрюваний вийшов із СІЗО. А посереднику запобіжний захід взагалі не був обраний. Прокуратура, як заявив її керівник Антон Столітній, буде оскаржувати рішення суду.

Запобіжний захід посереднику обраний не був.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Полтавське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, оперативний супровід — Управління стратегічних розслідувань в Полтавській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Усіх, хто під час поховання рідних стикався з аналогічною ситуацією, правоохоронці просять звертатися до Полтавської окружної прокуратури за номером (0532) 56−54−99 чи за адресою: м. Полтава, вул. Володимира Козака, 1, або до Управління стратегічних розслідувань у Полтавській області за номером телефону 099 5 373 258, чи за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 38. Наразі п’ять осіб погодилося на співробітництво зі слідством.

«Новий директор чесний й хабарів не бере. То його попередник хоче підставити. А продажних людей у нас вистачає. І статейки пишуть такі ж продажні журналісти», — чомусь впевнений один з користувачів фейсбуку, які активно обговорюють затримання директора спецкомбінату. Один із сотень, та й то, мабуть, родич…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у Києві правоохоронці викрили схему продажу за 3−6 тисяч доларів місць на закритих і напівзакритих цвинтарях столиці. Йдеться про масштабну схему у ритуальній службі спеціалізованого КП «Спецкомбінат ПКПО».

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