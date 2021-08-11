Бойовики обстріляли Новоселівку: загинув 86-річний чоловік

На Донбасі збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати населені пункти, які знаходяться поблизу лінії розмежування. Якщо нещодавно під час обстрілу Красногорівки снаряд потрапив прямо у квартиру багатоповерхівки, де був поранений місцевий житель, то у середу, 11 серпня, у Новоселівці Другій під обстрілом загинув 86-річний чоловік.

«Окупанти стріляли із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122-мм. В результаті обстрілу постраждали декілька приватних будинків місцевих жителів. Вибухами пошкоджено прилеглі домогосподарства. В результаті обстрілу загинув місцевий житель 1935 року народження», — повідомили у командуванні ООС .

Фото командування ООС

Фото командування ООС

За даним фактом порушено кримінальне провадження.

Нагадаємо, що у прифронтовому населеному пункті Піски загинув боєць ВСУ, ще один був поранений. Бойовики обстріляли автокран, за допомогою якого військовослужбовці допомагали відновлювати зруйновану інфраструктуру. В кран потрапила керована протитанкова ракета.

Фото зі сторінки командування Об'єднаними силами у соціальних мережах.

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