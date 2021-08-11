26.73 / 26.93 31.25 / 31.61
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Бойовики обстріляли Новоселівку: загинув 86-річний чоловік

12:41 11 серпня 2021
Зруйнований будинок

На Донбасі збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати населені пункти, які знаходяться поблизу лінії розмежування. Якщо нещодавно під час обстрілу Красногорівки снаряд потрапив прямо у квартиру багатоповерхівки, де був поранений місцевий житель, то у середу, 11 серпня, у Новоселівці Другій під обстрілом загинув 86-річний чоловік.

«Окупанти стріляли із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122-мм. В результаті обстрілу постраждали декілька приватних будинків місцевих жителів. Вибухами пошкоджено прилеглі домогосподарства. В результаті обстрілу загинув місцевий житель 1935 року народження», — повідомили у командуванні ООС .

Фото командування ООС

Фото командування ООС

За даним фактом порушено кримінальне провадження.

Нагадаємо, що у прифронтовому населеному пункті Піски загинув боєць ВСУ, ще один був поранений. Бойовики обстріляли автокран, за допомогою якого військовослужбовці допомагали відновлювати зруйновану інфраструктуру. В кран потрапила керована протитанкова ракета.

Фото зі сторінки командування Об'єднаними силами у соціальних мережах.

57

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Коляска

Страховий стаж українцям будуть рахувати по-новому: всі деталі

газ

Українцям пояснили, як потрібно платити за газ з 9 серпня

кирилівка

«Купаються лише відчайдухи»: розчаровані туристи діляться враженнями про відпочинок в Кирилівці

Жан Беленюк

«Шкода їсти»: український борець Беленюк отримав смачний подарунок за «золото» на Олімпіаді-2020

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.