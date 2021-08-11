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Події

Загострення на Донбасі: поранений боєць ЗСУ помер в госпіталі

12:54 11 серпня 2021
Свічка

Військовий, котрий отримав поранення в результаті обстрілу бойовиками позицій ЗСУ на Донбасі, помер в госпіталі. Про це в Facebook повідомляє штаб ООС.

«В результаті ворожих обстрілів троє військових дістали вогнепальні осколкові поранення. Один поранений помер у шпиталі. Два інших воїна — перебувають у медичному закладі, їхній стан — задовільний.
Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого», — йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що на Донбасі бойовики обстріляли протитанковою керованою ракетою автокран за допомогою якого українські військові допомагали відновити пошкоджену цивільну інфраструктуру місцевим жітелям — в результаті загинув український військовослужбовець. Нагадаємо, на Донбасі під час обстрілу загинув 19-річний танкіст ВСУ.

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