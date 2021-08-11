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Події

П'яний курортник проломив голову працівникові одеського пляжу в суперечці через шезлонг

16:48 11 серпня 2021
поліція Одеси

В Одесі, де недавно відбулося зухвале замовне вбивство іноземця, курортник не захотів розраховуватися за шезлонг, який зайняв, а потім і зовсім проломив голову працівникові пляжного комплексу.

Відомо, що спочатку чоловік, що відпочивав в пляжно-розважальному комплексі на 11-й станції Великого Фонтану, вступив в словесну перепалку з обслугою, а слідом схопив важку дерев'яну палицю і вдарив нею по голові працівника пляжного комплексу, який вимагав з нього грошей. Травма виявилася важкою.

Сам же хуліган після того, що сталося просто пішов з місця НП.

Як стало відомо «ФАКТАМ», незабаром туди прибули поліцейські і після недовгих пошуків затримали підозрюваного в центрі міста.

«Ним виявився уродженець Черкаської області, який, за попередніми даними, перебував у стані алкогольного сп'яніння», — уточнили в поліції.

За умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень 37-річному чоловіку (до слова, сам зловмисник приблизно такого ж віку) оголосили підозру по ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу його помістили в ізолятор тимчасового тримання. За скоєне фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, в кінці липня в Кирилівці відпочиваючий з Полтави напав на поліцейського, а перед цим — влаштував бійку на базі відпочинку .

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