Кримінальник з ножем пограбував пошту в Києві, але сховатися не зміг

У Києві озброєний ножем 35-річний зловмисник скоїв розбійний напад на поштове відділення в Деснянському районі. Як повідомили в поліції Києва, грабіжник зайшов в приміщення і, погрожуючи працівниці, забрав з каси 22 тисячі гривень.

Особу нападника змогли встановити завдяки записам з камер спостереження, і хоча він намагався сховатися в Київській області, спроба закінчилася затриманням.

Виявилося, що раніше грабіжник неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, за які більше десяти років провів за гратами.

Кримінальне провадження розпочато за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу («Розбій, поєднаний з проникненням у житло, приміщення чи сховище»).

«Слідчі готують повідомлення про підозру затриманому» — повідомив начальник кримінальної поліції Деснянського управління поліції Києва Андрій Табала.

За скоєне рецидивісту загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в липні спробу пограбування банку в Оболонському районі зробила невідома жінка. Вона увійшла в приміщення і кинула підпалених пляшку з рідиною, а потім почала погрожувати зброєю, вимагаючи грошей. Однак на виході з будівлі банку її затримали, а гроші — відібрали.

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